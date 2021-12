Nuoto, Mondiali vasca corta. Ilaria Cusinato dopo la finale dei 400 misti: “Contenta del crono del pomeriggio, finale di alto livello” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è bastato il miglior tempo della mattinata ad Ilaria Cusinato per portarsi a casa una medaglia nella finale dei 400 misti dei Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi. La ventiduenne di Cittadella ha perso vigore nella sua azione bracciata dopo bracciata, dovendosi acContentare del sesto posto in 4.29.37, a poco meno di quattro secondi dall’oro della canadese Tessa Cieplucha. Nonostante tutto, la Cusinato vede il bicchiere mezzo pieno prendendo per ottime le sensazioni provate durante la mattinata: “Sono Contenta del crono che ho fatto registrare durante il pomeriggio, sto tornando ad ingranare passo dopo passo“. L’azzurra si ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è bastato il miglior tempo della mattinata adper portarsi a casa una medaglia nelladei 400deiindi scena ad Abu Dhabi. La ventiduenne di Cittadella ha perso vigore nella sua azione bracciatabracciata, dovendosi acre del sesto posto in 4.29.37, a poco meno di quattro secondi dall’oro della canadese Tessa Cieplucha. Nonostante tutto, lavede il bicchiere mezzo pieno prendendo per ottime le sensazioni provate durante la mattinata: “Sonodelche ho fatto registrare durante il, sto tornando ad ingranare passopasso“. L’azzurra si ...

