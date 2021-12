Nuoto, Mondiali vasca corta: Ilaria Cusinasto sesta nella Finale dei 400 misti, oro a Tessa Cieplucha (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci ha provato Ilaria Cusinato nella Finale dei 400 misti donne dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta, di scena ad Abu Dhabi (UAE). La veneta si presentava sui blocchetti di partenza, in corsia 4, con il miglior tempo delle batterie, ma lo sviluppo dell’atto conclusivo è stato di un livello decisamente importante. Ilaria ha concluso in sesta posizione con il tempo di 4:29.37, migliorando quanto ottenuto nelle batterie mattutine e abbattendo il muro del 4’30”. Tuttavia, per essere in zona medaglia serviva una prestazione di un livello distante dalle possibilità dell’italiana, che comunque in questa rassegna ha manifestato segnali di vitalità. Cusinato che, ottava al termine delle due frazioni di farfalla e dorso, ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci ha provatoCusinatodei 400donne dei2021 diin, di scena ad Abu Dhabi (UAE). La veneta si presentava sui blocchetti di partenza, in corsia 4, con il miglior tempo delle batterie, ma lo sviluppo dell’atto conclusivo è stato di un livello decisamente importante.ha concluso inposizione con il tempo di 4:29.37, migliorando quanto ottenuto nelle batterie mattutine e abbattendo il muro del 4’30”. Tuttavia, per essere in zona medaglia serviva una prestazione di un livello distante dalle possibilità dell’italiana, che comunque in questa rassegna ha manifestato segnali di vitalità. Cusinato che, ottava al termine delle due frazioni di farfalla e dorso, ha ...

