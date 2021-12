Nuoto, Mondiali vasca corta: Alberto Razzetti raddoppia, in Finale anche nei 200 misti! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Va come un Razzo. La battuta viene facilmente in riferimento al nickname di Alberto Razzetti. Il ligure, impegnato quest’oggi nella prima giornata dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi, ha dato conferma di essere in uno standard di alto livello. Dopo aver staccato il biglietto per la Finale dei 200 farfalla, Razzetti si è ripetuto anche nei 200 misti. Non moltissimo il tempo per rifiatare, ma le capacità agonistiche sono speciali e l’azzurro ne ha dato dimostrazione del suo incedere nella piscina dell’Etihad Arena. Il nostro portacolori, infatti, ha ottenuto il terzo tempo dell’overall di 1:53.19 nell’alternarsi degli stili, gestendo alla perfezione le varie frazioni e chiudendo in maniera più che decorosa a stile ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Va come un Razzo. La battuta viene facilmente in riferimento al nickname di. Il ligure, impegnato quest’oggi nella prima giornata dei2021 diinad Abu Dhabi, ha dato conferma di essere in uno standard di alto livello. Dopo aver staccato il biglietto per ladei 200 farfalla,si è ripetutonei 200 misti. Non moltissimo il tempo per rifiatare, ma le capacità agonistiche sono speciali e l’azzurro ne ha dato dimostrazione del suo incedere nella piscina dell’Etihad Arena. Il nostro portacolori, infatti, ha ottenuto il terzo tempo dell’overall di 1:53.19 nell’alternarsi degli stili, gestendo alla perfezione le varie frazioni e chiudendo in maniera più che decorosa a stile ...

