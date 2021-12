Nuoto | Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta | Razzetti scatenato | oro nei 200 farfalla e bronzo nei 200 misti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella prima giornata deidi Abudiin, è Albertoa regalare all’Italia la prima medaglia. Il 22enne di Lavagna s’impone nei 200nuotando in 1:49.06. Record italiano e medaglia d’oro per l’atleta delle Fiamme Gialle, capace di mettersi alle spalle Ponti e Le Clos. Gara gestita in maniera perfetta da, che sale meritatamente sul gradino più alto del podio. “Non mi aspettavo questo tempo, figuriamoci di vincere. E’ tutto bellissimo, sono davvero emozionato. Questo risultato mi dà fiducia, ma solamente domani riuscirò a realizzare” ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport l’azzurro. Circa un’ora dopo aver portato a casa la medaglia,è di nuovo in ...

Ottime notizie da Abu Dhabi, nella prima giornata dei Campionatiin vasca corta: Alberto Razzetti vince i 200 farfalla con il tempo di 1'49'06, firmando il nuovo record italiano. Alle sue spalle lo svizzero Noé Ponti (1'49'81) e il sudafricano Chad Le ...Ebbene, l'atto conclusivo citato ha dato ulteriori conferme di ciò visto che Haughey ha vinto l'oro iridato con lo strepitoso crono di 1:50.31, battendo l'1:50.43 di Sjoestroem . Una prestazione ...Arriva la finale nei 100 rana per Nicolò Martinenghi nei Mondiali in vasca corta di scena ad Abu Dhabi. Il nuotatore varesino strappa il pass per l'ultimo atto di domani pomeriggio grazie al quinto te ...Ci ha provato Ilaria Cusinato nella Finale dei 400 misti donne dei Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta, di scena ad Abu Dhabi (UAE). La veneta si presentava sui blocchetti di partenza, in corsia 4, ...