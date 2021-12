Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: Castiglioni squalificata. Bene Cusinato e Razzetti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sorprese, delusioni e conferme all’Eithad Arena di Abu Dhabi, che sta ospitando la prima giornata di gare dei Mondiali in vasca corta. La prima delusione di giornata arrivata dai 50 rana donne: una nuotata irregolare (gambata a delfino) costa carissimo ad Arianna Castiglioni, squalificata dopo aver chiuso al primo posto (29”77) la sesta batteria, miglior tempo fino a quel momento. Qualificata in semifinale Benedetta Pilato, con il terzo crono complessivo delle batterie (29”73) dietro Alia Atkinson (29?55) e la svedese Sophie Hansson (29?57). Nei 100 rana uomini Nicolò Martinenghi in 57”43 chiude al secondo posto la sua batteria e vola in semifinale con il quinto miglior tempo, mentre il miglior riscontro cronometrico è di Kamminga in 56?19, davanti al primatista ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sorprese, delusioni e conferme all’Eithad Arena di Abu, che sta ospitando la prima giornata di gare deiin. La prima delusione di giornata arrivata dai 50 rana donne: una nuotata irregolare (gambata a delfino) costa carissimo ad Ariannadopo aver chiuso al primo posto (29”77) la sesta batteria, miglior tempo fino a quel momento. Qualificata in semifinaledetta Pilato, con il terzo crono complessivo delle batterie (29”73) dietro Alia Atkinson (29?55) e la svedese Sophie Hansson (29?57). Nei 100 rana uomini Nicolò Martinenghi in 57”43 chiude al secondo posto la sua batteria e vola in semifinale con il quinto miglior tempo, mentre il miglior riscontro cronometrico è di Kamminga in 56?19, davanti al primatista ...

