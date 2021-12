Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: Arianna Castiglioni squalificata nei 50 rana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Duro colpo per i colori azzurri nella prima giornata dei Mondiali di Abu Dhabi in vasca corta. Arianna Castiglioni è stata squalificata al termine della sesta batteria (ancora ignoto il motivo) dei 50 rana donne. L’azzurra aveva nuotato il miglior tempo delle batterie (29”77) fino a quel momento, un crono che le sarebbe valso l’accesso alla semifinale. Un accesso conquistato invece da Benedetta Pilato con il terzo tempo delle batterie (29”73). Miglior tempo per Alia Atkinson in 29”55. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Duro colpo per i colori azzurri nella prima giornata deidi Abuin vasca corta.è stataal termine della sesta batteria (ancora ignoto il motivo) dei 50donne. L’azzurra aveva nuotato il miglior tempo delle batterie (29”77) fino a quel momento, un crono che le sarebbe valso l’accesso alla semifinale. Un accesso conquistato invece da Benedetta Pilato con il terzo tempo delle batterie (29”73). Miglior tempo per Alia Atkinson in 29”55. SportFace.

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Benedetta Pilato timbra il cartellino nei 50 rana donne ad Abu Dhabi, squalificata Arianna Castiglioni - Queenatletica : Oggi in tv i mondiali di nuoto in vasca corta e la replica degli Europei di cross - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Martinenghi Pilato Razzetti e la 4×100 stile per lanciare l’Italia. Bat… - infoitsport : Nuoto oggi, Mondiali vasca corta: programma 16 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 1 -