Nuoto, dove può arrivare Alberto Razzetti? Campione del mondo nei 200 farfalla, ma il futuro sono i misti? (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ l’uomo nuovo del Nuoto italiano e non finisce di stupire Alberto Razzetti che sta vivendo un momento di grazia straordinario in questi finale di un 2021 che lo ha visto crescere a dismisura in tutti gli ambiti. Dalla qualificazione olimpica di aprile, alle medaglie europee nei misti di maggio, alla conferma del Sette Colli a giugno, alla finale a Cinque Cerchi nei 400 misti a luglio, fino ad arrivare all’autunno d’oro con le soddisfazioni della ISL, il titolo europeo nei 200 farfalla davanti al Campione olimpico Milak, condito con l’argento dei 400 misti e il bronzo dei 200 misti la giornata magica di oggi con l’oro mondiale in corta dei 200 farfalla e il bronzo dei 200 misti, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ l’uomo nuovo delitaliano e non finisce di stupireche sta vivendo un momento di grazia straordinario in questi finale di un 2021 che lo ha visto crescere a dismisura in tutti gli ambiti. Dalla qualificazione olimpica di aprile, alle medaglie europee neidi maggio, alla conferma del Sette Colli a giugno, alla finale a Cinque Cerchi nei 400a luglio, fino adall’autunno d’oro con le soddisfazioni della ISL, il titolo europeo nei 200davanti alolimpico Milak, condito con l’argento dei 400e il bronzo dei 200la giornata magica di oggi con l’oro mondiale in corta dei 200e il bronzo dei 200, con ...

