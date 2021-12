Nuoto, Alberto Razzetti: “Campione del Mondo suona bene: non mi aspettavo questo tempo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alberto Razzetti ha fatto saltare il banco e si è laureato Campione del Mondo dei 200 farfalla in vasca corta. L’azzurro è semplicemente stato memorabile ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove ha sciorinato tutto il suo talento e ha demolito tutti gli avversari grazie a una prestazione semplicemente superlativa. Il 22enne si è presentato da Campione d’Europa in questa specialità, fresco del titolo conquistato un mesetto a a Kazan, e oggi si è ripetuto ai massimi livelli, confermando di essere un autentico portento e ormai una splendida realtà del Nuoto internazionale. Il ligure si è imposto col tempo di 1:49.06, un crono vertiginoso e che vale anche il nuovo record italiano. Il nostro portacolori, capace di precedere lo svizzero Noe Ponti (1:49.81) e il sudafricano ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha fatto saltare il banco e si è laureatodeldei 200 farfalla in vasca corta. L’azzurro è semplicemente stato memorabile ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove ha sciorinato tutto il suo talento e ha demolito tutti gli avversari grazie a una prestazione semplicemente superlativa. Il 22enne si è presentato dad’Europa in questa specialità, fresco del titolo conquistato un mesetto a a Kazan, e oggi si è ripetuto ai massimi livelli, confermando di essere un autentico portento e ormai una splendida realtà delinternazionale. Il ligure si è imposto coldi 1:49.06, un crono vertiginoso e che vale anche il nuovo record italiano. Il nostro portacolori, capace di precedere lo svizzero Noe Ponti (1:49.81) e il sudafricano ...

