Novità sul caso Dora Lagreca | i risultati dell’autopsia e quelle ferite alla mano…

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilasciano aperta ogni possibile ipotesi sulla morte di, ma per l’avvocato della famiglia il suicidio continua a non essere plausibile, soprattutto dopo quel dettaglio… Emergononeldi, la 30enne ritrovata senza vita dopo il tragico volo dal quarto piano del palazzo dove viveva presso il rione Parco Aurora, a Potenza. Come riportato in questo articolo, il primo e unico indagato della morte diresta il fidanzato Antonio Capasso, su cui attualmente pende l’accusa di istigazione al suicidio. LEGGI ANCHE => Giallo a Potenza, 30enne vola giù dal quarto piano: “Non è suicidio”. Cosa è successo davvero? A detta dell’uomo, infatti, che era con lei negli istanti prima che morisse, la ...