"Non sarà l'ultimo discorso di Draghi". Altro che Quirinale, i peones inchiodano il premier (Di giovedì 16 dicembre 2021) Suggestione: potrebbe essere l’ultima. Ore 9, Montecitorio: comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. E’ la prassi che si fa particulare. Potrebbe essere l’ultima volta che il premier si presenta qui da premier. Potrebbe. A gennaio inizierà il Gran premio del Quirinale. Da Palazzo Chigi collocano la prima seduta congiunta “il 24 gennaio”. Draghi intanto ha anticipato la conferenza stampa di fine anno a mercoledì prossimo. Un modo per schivare la solita domanda sul suo futuro (“c’è tempo”). Ma nel cortile della Camera già si prendono le misure: vanno montati i box dove ospitare la stampa durante l’elezione del capo dello stato. In Aula il premier sta parlando di Europa, pandemia, immigrazione, vaccini, tamponi per chi rientra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Suggestione: potrebbe essere l’ultima. Ore 9, Montecitorio: comunicazioni delMarioin vista del Consiglio europeo. E’ la prassi che si fa particulare. Potrebbe essere l’ultima volta che ilsi presenta qui da. Potrebbe. A gennaio inizierà il Gran premio del. Da Palazzo Chigi collocano la prima seduta congiunta “il 24 gennaio”.intanto ha anticipato la conferenza stampa di fine anno a mercoledì prossimo. Un modo per schivare la solita domanda sul suo futuro (“c’è tempo”). Ma nel cortile della Camera già si prendono le misure: vanno montati i box dove ospitare la stampa durante l’elezione del capo dello stato. In Aula ilsta parlando di Europa, pandemia, immigrazione, vaccini, tamponi per chi rientra ...

