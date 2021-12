“Non sapevo più come mentire”, Soleil vuota il sacco su Alex dopo le domande di Davide – VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Davide Silvestri dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip sta indagando sul suo rapporto con Soleil Sorge. Il biondino ha domandato alla sua collega di reality se l’attrazione fosse esplosa da entrambi le parti. “Non sapevo più come mentire”, Soleil vuota il sacco su Alex Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 dicembre 2021)Silvestril’uscita diBelli dal Grande Fratello Vip sta indagando sul suo rapporto conSorge. Il biondino ha domandato alla sua collega di reality se l’attrazione fosse esplosa da entrambi le parti. “Nonpiù”,ilsuForse lui aveva pianificato di farmi perdere la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

