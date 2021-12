Non è solo il Paese del panettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ogni tanto è bene ricordarlo: Natale non è solo panettone e pandoro. C’è tutto un mondo di tradizioni iper-locali, nel variegato ricettario che si sviluppa sul territorio italiano, legate alle Feste. Un mondo che va oltre i lievitati più blasonati, i quali negli ultimi anni hanno preso spazio mediatico (il panettone è ormai terreno di scontro, oggetto di sfide tra pasticceri in una eterna sequela di concorsi e kermesse) e conquistato territori inesplorati (come il Sud e i consumatori più giovani). Magari, a caratterizzare il fine pasto più importante dell’anno, è la creazione di una singola pasticceria, fortunata quel tanto che basta per conquistare una regione intera. Oppure è un’evoluzione di una nobile ricetta nata per banchetti rinascimentali, e da allora rimasta legata alle tavole delle occasioni importanti. Ancora, può essere la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ogni tanto è bene ricordarlo: Natale non èe pandoro. C’è tutto un mondo di tradizioni iper-locali, nel variegato ricettario che si sviluppa sul territorio italiano, legate alle Feste. Un mondo che va oltre i lievitati più blasonati, i quali negli ultimi anni hanno preso spazio mediatico (ilè ormai terreno di scontro, oggetto di sfide tra pasticceri in una eterna sequela di concorsi e kermesse) e conquistato territori inesplorati (come il Sud e i consumatori più giovani). Magari, a caratterizzare il fine pasto più importante dell’anno, è la creazione di una singola pasticceria, fortunata quel tanto che basta per conquistare una regione intera. Oppure è un’evoluzione di una nobile ricetta nata per banchetti rinascimentali, e da allora rimasta legata alle tavole delle occasioni importanti. Ancora, può essere la ...

Advertising

gennaromigliore : La Giunta del Senato riconosce che chi ha indagato sulla fondazione #Open lo ha fatto violando la Costituzione. Spi… - CottarelliCPI : Il Governo prevede di aumentare a 80mila le quote di ingresso di lavoratori immigrati. È una buona decisione. L'Ita… - robertosaviano : Il modello Riace ci ha insegnato che l’accoglienza fa bene non solo a chi è accolto ma anche a chi accoglie. Mimmo… - HeyThereTana : Visto che sono all'estero mi è scaduto il greenpass. Torno in Italia che non potrò fare assolutamente nulla. Quasi… - Hersi_Lia : RT @beuatysky: È speciale chi non sa di esserlo, chi fa le cose con il cuore, chi non dà per ricevere, ma solo per il #PiccoloPiacere di… -