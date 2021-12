Non ci resta che vincere | la trama ed il cast del film in onda su Rai3 giovedì 16 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La proposta diper la sua prima serata di162021 è unche racconta la storia di un allenatore di basket che trovatosi licenziato ed arto per aver guidato ubriaco, vede stravolta completamente la sua vita e per rimetterla in piedi imparerà l’insegnamento ricevuto da un gruppo di disabili mentali conosciuti durante i lavori socialmente utili. La pellicola Non cicheva ina partire dalle ore 21:25 sul terzo canale della televisione pubblica. Scopri ile ladelinsu. Non ciche: ile le curiosità del ...