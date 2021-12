“Non Ci Credo”: Perde il Portafoglio con 3.500 Euro ma Riceve una Telefonata dalla Polizia e Resta Sconvolto (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Bologna un 55enne proprietario di una tavola calda si è accorto di aver smarrito il portafogli contenente 3.500 Euro mentre camminava per le vie del centro. FOTO A FINE ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Bologna un 55enne proprietario di una tavola calda si è accorto di aver smarrito il portafogli contenente 3.500mentre camminava per le vie del centro. FOTO A FINE ...

Advertising

matteorenzi : Io non ho violato la legge mentre i PM su #Open hanno violato la Costituzione. Lo ha ufficializzato la Giunta in Se… - raffaellapaita : “Credo nella giustizia, quindi chiedo giustizia. Questa battaglia la faccio non per me ma per la dignità della poli… - CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - Lingottoro : RT @Mercedesjustme7: Credo che @ladyonorato abbia sintetizzato il tutto in maniera ineccepibile. @essereminimal @paolonederoma @AlbertoSomm… - jumlo : RT @LaPrimaManina: Quelli che si sono vaccinati contro il vaiolo nel 1789 SONO TUTTI MORTI! Coincidenze? IO NON CREDO; -