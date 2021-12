“Non bastano i domiciliari”: la Procura chiede il carcere per il ginecologo che violentava le pazienti (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Procura di Bari chiede il carcere per Giovanni Miniello, il ginecologo barese arrestato lo scorso 30 Novembre per violenza sessuale aggravata nei confronti di due delle sue pazienti. Il caso di Miniello è stato reso noto al pubblico italiano dalla trasmissione ‘Le Iene‘ solo qualche settimana fa. Il medico avrebbe approfittato sessualmente di ben 8 pazienti, di cui due hanno sporto denuncia a Settembre 2019 e Giugno 2021. Proponeva rapporti sessuali come cura per il papilloma virus. LEGGI ANCHE => Cartabianca, che scontro tra Contri e Scanzi: volano insulti e a “cercopiteco” il professore se ne va – VIDEO Durante il processo è stato spiegato dal gip il ‘modus operandi’ del ginecologo: “Approfittando delle condizioni di ‘inferiorità psicologica’ ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladi Bariilper Giovanni Miniello, ilbarese arrestato lo scorso 30 Novembre per violenza sessuale aggravata nei confronti di due delle sue. Il caso di Miniello è stato reso noto al pubblico italiano dalla trasmissione ‘Le Iene‘ solo qualche settimana fa. Il medico avrebbe approfittato sessualmente di ben 8, di cui due hanno sporto denuncia a Settembre 2019 e Giugno 2021. Proponeva rapporti sessuali come cura per il papilloma virus. LEGGI ANCHE => Cartabianca, che scontro tra Contri e Scanzi: volano insulti e a “cercopiteco” il professore se ne va – VIDEO Durante il processo è stato spiegato dal gip il ‘modus operandi’ del: “Approfittando delle condizioni di ‘inferiorità psicologica’ ...

