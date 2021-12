No, questo bambino non ha avuto un arresto cardiaco causato dai vaccini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 16 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 14 novembre su Instagram, contenente l’immagine di un bambino biondo ritratto in una stanza d’ospedale, che sorride davanti a un piatto di pizza. L’immagine è accompagnata da un commento scritto dall’autore del post in cui si legge: «#giùlemanidaibambini nell’immagine un bambino di 5 anni che riceve il suo primo pasto dopo essere stato 4 giorni in coma per arresto cardiaco a causa del C/V/A/X il vaccino, ndr». Si tratta di una notizia presentata senza il corretto contesto, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della segnalazione ritrae Dominic Donati, un bambino di 9 anni reduce da sette ictus, di fronte al suo primo pasto ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 16 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 14 novembre su Instagram, contenente l’immagine di unbiondo ritratto in una stanza d’ospedale, che sorride davanti a un piatto di pizza. L’immagine è accompagnata da un commento scritto dall’autore del post in cui si legge: «#giùlemanidaibambini nell’immagine undi 5 anni che riceve il suo primo pasto dopo essere stato 4 giorni in coma pera causa del C/V/A/X il vaccino, ndr». Si tratta di una notizia presentata senza il corretto contesto, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della segnalazione ritrae Dominic Donati, undi 9 anni reduce da sette ictus, di fronte al suo primo pasto ...

Advertising

derstern75 : RT @moonshadow_369: Posto che si tratti anche di una più generale visione della vita, è esattamente questo il punto della riflessione di Ke… - LuigiGuazzoni : RT @flayawa: Potete chiamare tutti i testimonial più famosi, mandare in televisione i più importanti pediatri del mondo a dirmi che il vacc… - alessia_iyy : RT @moonshadow_369: Posto che si tratti anche di una più generale visione della vita, è esattamente questo il punto della riflessione di Ke… - LarcItaliano : RT @flayawa: Potete chiamare tutti i testimonial più famosi, mandare in televisione i più importanti pediatri del mondo a dirmi che il vacc… - PuniFra : RT @flayawa: Potete chiamare tutti i testimonial più famosi, mandare in televisione i più importanti pediatri del mondo a dirmi che il vacc… -