New York vuole vietare l’uso del gas nei nuovi edifici (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con qualche eccezione, i sistemi di riscaldamento e cucine a gas saranno proibite dal 2027 per contrastare il cambiamento climatico Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con qualche eccezione, i sistemi di riscaldamento e cucine a gas saranno proibite dal 2027 per contrastare il cambiamento climatico

Advertising

Corriere : Usa, una donna per la prima volta a capo della polizia di New York - Agenzia_Ansa : New York avrà la sua prima donna alla guida del dipartimento di polizia più grande degli Usa: l'afroamericana Keech… - Agenzia_Ansa : Una donna per la prima volta a capo della polizia di New York. Sarà l'afroamericana Keechant Sewell, detective dell… - lellinara : RT @ilpost: New York vuole vietare l’uso del gas nei nuovi edifici - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Usa, New York restituisce all'Italia 200 antichità rubate #EdoardoAlmagia -