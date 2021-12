Nettuno | obbligo di mascherine all’aperto | il sindaco firma l’ordinanza

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua a preoccupare il diffondersi dell’epidemia su tutto il territorio nazionale. Una preocupazione che diventa ancor più forte in vista delle festività natalizie; pertanto, l’introduzione di misure maggiormente restrittive si rende in un certo qual modo necessaria. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 2.625 nuovi casi e 12 morti. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’, ilper rendere obbligatorio l’uso delleIldel Comune diAlessandro Coppola haton.38/2021 che sancisce l’di utilizzo dellefino al 09 gennaio 2022. “La lotta al Coronavirus ...

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Davanti all'aumento di casi di positività al coronavirus, il Sindaco diAlessandro Coppola ha firmato l'ordinanza n.38/2021 che sancisce l'di utilizzo delle mascherine all'aperto fino al 09 gennaio 2022. 'La lotta al Coronavirus non è finita - spiega ...Il Sindaco del Comune diAlessandro Coppola ha firmato l'ordinanza che sancisce l'di utilizzo delle mascherine ...Il Sindaco del Comune di Nettuno Alessandro Coppola ha firmato l’ordinanza che sancisce l‘obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto fino al 09 gennaio 2022. “La lotta al Coronavirus non è finita ...Continua a preoccupare il diffondersi dell’epidemia su tutto il territorio nazionale. Una preocupazione che diventa ancor più forte in vista delle festività natalizie; pertanto, l’introduzione di misu ...