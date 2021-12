“Nesso tra decesso e somministrazione del vaccino Astrazeneca”, la relazione dei periti sulla morte di una insegnante (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Si ritiene che il decesso della Turiaco sia da porre in relazione causale con la somministrazione del vaccino Astrazeneca”. Con queste parole i consulenti della procura di Messina mettono nero su bianco che la morte di Augusta Turiaco è correlata al vaccino della casa farmaceutica britannico/svedese. I tre periti non hanno avuto dubbi, tutti gli esami istologici e di laboratorio hanno dato esito negativo per le altre ipotesi mentre hanno confermato che la morte è avvenuta per la trombosi provocata dal vaccino. Così è dunque morta la donna, insegnante di Musica alla scuola media Caio Duilio Gallo, di Messina, dopo alcuni giorni di ricovero. Poco dopo la somministrazione del siero anti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Si ritiene che ildella Turiaco sia da porre incausale con ladel”. Con queste parole i consulenti della procura di Messina mettono nero su bianco che ladi Augusta Turiaco è correlata aldella casa farmaceutica britannico/svedese. I trenon hanno avuto dubbi, tutti gli esami istologici e di laboratorio hanno dato esito negativo per le altre ipotesi mentre hanno confermato che laè avvenuta per la trombosi provocata dal. Così è dunque morta la donna,di Musica alla scuola media Caio Duilio Gallo, di Messina, dopo alcuni giorni di ricovero. Poco dopo ladel siero anti ...

