Nel 2020 38 mila liberi professionisti hanno chiuso i battenti (Di giovedì 16 dicembre 2021) La pandemia frena la corsa dei liberi professionisti. Sono 38 mila quelli che hanno chiuso i battenti nel 2020, con calo del 2,7% rispetto al 2019. I più colpiti sono stati gli studi professionali con dipendenti, ma più in generale è tutta l’area del lavoro indipendente a soffrire, lasciando sul campo 154mila posti di lavoro. Questo è lo scenario tratteggiato dal “VI Rapporto sulle libere professioni in Italia” di Confprofessioni. col/abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) La pandemia frena la corsa dei. Sono 38quelli chenel, con calo del 2,7% rispetto al 2019. I più colpiti sono stati gli studi professionali con dipendenti, ma più in generale è tutta l’area del lavoro indipendente a soffrire, lasciando sul campo 154posti di lavoro. Questo è lo scenario tratteggiato dal “VI Rapporto sulle libere professioni in Italia” di Confprofessioni. col/abr/gtr su Il Corriere della Città.

