NBA | i Lakers vincono all’OT a Dallas | Jazz ok Folle finale tra Thunder e Pelicans

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una tripla di Austin Reaves allo scadere dell’OT regala il successo ai Los Angelesche104-107. Match chiuso in parità, con LeBron che mette a referto 24 punti, mentre Russell Westbrook ed Anthony Davis chiudono con una doppia doppia rispettivamente da 23 punti e 10 rimbalzi e 20 punti e 12 rimbalzi. Senza Doncic, i Mavericks si affidano a Jalen Brunson (25 punti e 9 assist) e ai 23 e 12 rimbalzi di un Kristaps Porzingis. Ma non basta e Reaves chiude con 15 punti con un 5/6 dalla lunga distanza che di fatto decide la contesa. Continua l’ottimo momento degli Utahche travolgono i Clippers (124-103) con un Mitchell da 27 punti e un Rudy Gobert in doppia doppia (20 punti, 17 rimbalzi). Successo casalingo per i Bucks che si impongono sui Pacers (114-99) senza Giannis Antetokounmpo e Khris ...

Eroe inaspettato per icontro Dallas: con la partita in parità a quota 104 a segnare il canestro decisivo ci ha pensato infatti Austin Reaves. Nell'ultimo possesso LeBron raddoppiato dopo il blocco ha scaricato, e ...Il rookie Austin Reaves segna la tripla allo scadere dell'OT che regala aiil successo a Dallas, tutto facile per Utah che supera i Clippers e fa 8 vittorie in fila. Milwaukee e Miami battono Indiana e Philadelphia nonostante le assenze, 41 punti di Hayward trascinano ...Solo per la seconda volta in questa stagione, i Lakers hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva. Senza Luka Doncic, Dallas ha creduto a lungo di poter sorprendere Los Angeles in casa.James segna 24 punti ma la decide Reaves Una partita che non dimenticherà mai. I LA Lakers battono Dallas (orfana di Doncic) all'overtime (107-104 il finale) e ci riescono grazie ad una tripla, allo ...