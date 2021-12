NBA 2021-2022, i risultati della notte (16 dicembre): Lakers a fatica sui Mavericks, Hornets sulle ali di Hayward. Ok gli Hawks di Gallinari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Undici partite in una notte NBA che fa registrare più di una partita combattuta, ma anche diverse prestazioni di livello sui parquet coinvolti. Molto da raccontare lungo quel che è accaduto: andiamo a scoprire i protagonisti che hanno infiammato le arene degli States. L’unico supplementare della giornata vede i Los Angeles Lakers (16-13) battere i Dallas Mavericks (14-14) per 104-107: i padroni di casa sono senza Luka Doncic, ma vengono raggiunti solo a 9 secondi dalla fina dell’ultimo quarto da una tripla di Wayne Ellington; è invece Austin Reaves, con un secondo a fine overtime, a realizzare da tre, servito da Westbrook, il tiro della vittoria. 24 i punti di LeBron James, 23 e 10 rimbalzi per Russell Westbrook, 20 e 12 per Anthony Davis. Dall’altra parte 25 di Jalen Brunson, 23 e 12 di Kristaps ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Undici partite in unaNBA che fa registrare più di una partita combattuta, ma anche diverse prestazioni di livello sui parquet coinvolti. Molto da raccontare lungo quel che è accaduto: andiamo a scoprire i protagonisti che hanno infiammato le arene degli States. L’unico supplementaregiornata vede i Los Angeles(16-13) battere i Dallas(14-14) per 104-107: i padroni di casa sono senza Luka Doncic, ma vengono raggiunti solo a 9 secondi dalla fina dell’ultimo quarto da una tripla di Wayne Ellington; è invece Austin Reaves, con un secondo a fine overtime, a realizzare da tre, servito da Westbrook, il tirovittoria. 24 i punti di LeBron James, 23 e 10 rimbalzi per Russell Westbrook, 20 e 12 per Anthony Davis. Dall’altra parte 25 di Jalen Brunson, 23 e 12 di Kristaps ...

