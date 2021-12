Nato, allerta nella base di Caserta: uomo armato di un fucile (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allarme questa sera nella base Usa della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d'Aversa (Caserta) per la presenza di persone armate . Alle 18.25 il sito è stato blindato e sono state ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allarme questa seraUsa della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d'Aversa () per la presenza di persone armate . Alle 18.25 il sito è stato blindato e sono state ...

leggoit : #Nato, allerta nella base di #Caserta: uomo #armato di un fucile - telodogratis : Caserta, lockdown in base Nato: allerta per uomo armato - italiaserait : Caserta, lockdown in base Nato: allerta per uomo armato