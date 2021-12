Nations League, per l'Italia girone di ferro: Mancini contro Inghilterra, Germania e Ungheria (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un girone di ferro quello uscito fuori dall'urna di Nyon. L' Italia , nella Nations League , dovrà affrontare Germania, Inghilterra e Ungheria. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati sorteggiati ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Undiquello uscito fuori dall'urna di Nyon. L', nella, dovrà affrontare. Gli azzurri di Robertosono stati sorteggiati ...

Advertising

nati_sfv_asf : UEFA Nations League 2022/23 Die Gruppe der Schweiz Le groupe de la Suisse Il gruppo della Svizzera ?? Jun-Sep 2022… - Azzurri : ??? Oggi alle 18 a Nyon ci sarà il sorteggio della fase a gironi della #NationsLeague ?? Gli #Azzurri sono inserit… - DiMarzio : Sorteggi #NationsLeague | L'#Italia ???? con Germania, Inghilterra e Ungheria. Ecco tutti i gironi della prossima com… - iitsFIORE : RT @CB_Ignoranza: Complimenti a Germania e Inghilterra per le rivincite che si prenderanno in Nations League. #Italia #NationsLeague https… - UgoBaroni : RT @Azzurri: ??? Oggi alle 18 a Nyon ci sarà il sorteggio della fase a gironi della #NationsLeague ?? Gli #Azzurri sono inseriti in prima… -