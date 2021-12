Nations League | ecco le avversarie dell' Italia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Saranno Germania, Inghilterra e Ungheria lenel girone che metterà in palio un posto alla prossima Final Four di. Dopo la terza piazzaa scorsa edizione, ...

nati_sfv_asf : UEFA Nations League 2022/23 Die Gruppe der Schweiz Le groupe de la Suisse Il gruppo della Svizzera ?? Jun-Sep 2022… - Azzurri : ??? Oggi alle 18 a Nyon ci sarà il sorteggio della fase a gironi della #NationsLeague ?? Gli #Azzurri sono inserit… - DiMarzio : Sorteggi #NationsLeague | L'#Italia ???? con Germania, Inghilterra e Ungheria. Ecco tutti i gironi della prossima com… - nlngmz : RT @nati_sfv_asf: UEFA Nations League 2022/23 Die Gruppe der Schweiz Le groupe de la Suisse Il gruppo della Svizzera ?? Jun-Sep 2022 ?? ??… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Girone di ferro per l'Italia nella prossima Nations League, che si concluderà a giugno del 2023. L'Uefa, nel sorteggio ha… -

Reduci dal terzo posto nell'ultima edizione della Uefa, gli Azzurri di Mancini, affronteranno nella prima fase a gruppi del torneo 2022 - 2023 la Germania, l'Ungheria e l'Inghilterra. Il ct Roberto Mancini ha commentato: "È un bel girone, ...Saranno Germania, Inghilterra e Ungheria le avversarie dell' Italia nel girone che metterà in palio un posto alla prossima Final Four di. Dopo la terza piazza della scorsa edizione, gli Azzurri sono attesi da sfide di alto livello per provare a centrare l'obiettivo. La prima posizione nel raggruppamento vale la ...Le parole di Roberto Mancini. Roberto Mancini non fa drammi dopo il sorteggio di Nations League: "Con Inghilterra, Germania e Ungheria sarà sicuramente un gruppo divertente. Vinc ..."Sarà sicuramente un gruppo divertente - il pensiero del commissario tecnico Roberto Mancini - Incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo di questo sport. Con l’Inghilterra abbiamo disputa ...