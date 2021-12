Natale alla Reggia di Carditello: da sabato 18 dicembre un volo in ultraleggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Reggia di Carditello: dopo la mongolfiera di Volare sull’Arte arriva il primo volo in ultraleggero a bordo dell’autogiro Magni Gyro M16 TT. Il Real Sito di Carditello come non lo si è mai visto. Dopo il successo della mongolfiera, la Fondazione – guidata dal presidente Luigi Nicolais – rilancia e promuove, da sabato 18 dicembre, Leggi su 2anews (Di giovedì 16 dicembre 2021)di: dopo la mongolfiera di Volare sull’Arte arriva il primoina bordo dell’autogiro Magni Gyro M16 TT. Il Real Sito dicome non lo si è mai visto. Dopo il successo della mongolfiera, la Fondazione – guidata dal presidente Luigi Nicolais – rilancia e promuove, da18

Advertising

mikasounds : Sono così felice di condividere con voi questo Natale la registrazione del concerto alla Philharmonie di Parigi ! C… - Antonio_Tajani : Buon #Natale! Così ho voluto iniziare e concludere il mio intervento alla Plenaria dell'@Europarl_IT. Vi lascio il… - chedisagio : Diciamo NO alla manifestazione nazionale dei no green pass di Torino. Non nell ultimo sabato prima di Natale - laviniamainardi : RT @OGS_IT: La nostra rompighiaccio #LauraBassi è arrivata alla Stazione Mario Zucchelli in #Antartide. La nave ripartirà prima di Natale p… - PerugiaToday : La festa natalizia finisce in lite e minacce con un coltello; 'Ora ti faccio fuori' -