Natale a Firenze | spesa media per regali sarà di 243 euro a persona | lo stima Confesercenti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest'anno i toscani faranno insette doni a testa, per unacomplessiva di 243. Una cifra che nasconde andamenti differenziati tra loro: il 18% conterrà le spese per i doni sotto i 100, mentre un altro 35% tra i 100 e 200. Il 20% si orienterà tra i 200 ed i 300. L'articolo proviene daPost.

Babbo Natale arriva… con l'ambulanza. E' l'iniziativa pensata e voluta dalla Misericordia di Campi per consentire a chiunque lo desideri di conoscere più da vicino l'associazione. E ricevere a domicil ...