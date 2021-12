Natale 2021 all’insegna del “green”: tutti i regali ecologici per chi ama la natura (Di giovedì 16 dicembre 2021) A corto di idee sui regali ecologici migliori da mettere sotto l’albero di Natale? Grazie a Enspire scegliere il presente perfetto non è mai stato così semplice. La piattaforma, che si avvale dell’aiuto di un test interattivo e dell’intelligenza artificiale, suggerisce il regalo più in linea con gli interessi e la personalità del destinatario. Ed è proprio Enspire che, analizzando i dati di oltre 30mila persone che hanno usato la piattaforma nell’ultimo anno, ha stilato i trend dei regali per il Natale 2021. Sebbene, com’è facile immaginare, al primo posto ci siano presenti che testimoniano la voglia di ritorno alla normalità, come un biglietto per una partita di calcio o un concerto, in seconda posizione si assestano i regali “green”. Sul podio, alla ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) A corto di idee suimigliori da mettere sotto l’albero di? Grazie a Enspire scegliere il presente perfetto non è mai stato così semplice. La piattaforma, che si avvale dell’aiuto di un test interattivo e dell’intelligenza artificiale, suggerisce il regalo più in linea con gli interessi e la personalità del destinatario. Ed è proprio Enspire che, analizzando i dati di oltre 30mila persone che hanno usato la piattaforma nell’ultimo anno, ha stilato i trend deiper il. Sebbene, com’è facile immaginare, al primo posto ci siano presenti che testimoniano la voglia di ritorno alla normalità, come un biglietto per una partita di calcio o un concerto, in seconda posizione si assestano i”. Sul podio, alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | In Perù Babbo Natale arriva con la scala dei pompieri. Sorpresa ai bambini ricoverati per Covid #ANSA - PReina25 : Cena di Natale 2021! ?????? #CMonEagles - SkySport : Juventus-Dybala, accordo totale sul rinnovo di contratto: la firma prima di Natale #SkySport #Dybala #Juventus - MasputPutzu : Un bel gesto per Natale, dal canile la proposta di adozioni a distanza - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta costretta a cancellare il pranzo di Natale con 50 invitati: “Troppi rischi con la variante Omicron” htt… -