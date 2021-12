Napoli | US Navy in lockdown | avvistato un uomo armato

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, US Navy in lockdown: «Uomo armato, procedure d'emergenza» - domdin : Si parla di una sparatoria nella base di supporto us navy di Gricignano di Aversa. Qualcuno ha informazioni più spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Navy

Teleclubitalia.it

'Attention, the possible active shooter situation on support site is on going. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on Support Site'. Con questo messaggio la US Naval Support ...Magnifici giocattoli e panettoni artigianali, arrivati in grande abbondanza grazie alla partecipazione dell' Associazione Sottufficiali della Us, l'Associazione Città senza frontieree l'...«Attention, the possible active shooter situation on support site is ongoing. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on Support Site». Con questo messaggio la ...«Attention, the possible active shooter situation on support site is on going. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on ...