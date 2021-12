Napoli, ufficiale: Manolas è un nuovo giocatore dell’Olympiacos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostas Manolas lascia il Napoli dopo due stagioni e mezzo passate in azzurro. Il greco fa ritorno all’Olympiacos Kostas Manolas lascia il Napoli. Il club azzurro, con un comunicato, ha annunciato il ritorno del giocatore all’Olympiacos. COMUNICATO – «La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostaslascia ildopo due stagioni e mezzo passate in azzurro. Il greco fa ritorno all’Olympiacos Kostaslascia il. Il club azzurro, con un comunicato, ha annunciato il ritorno delall’Olympiacos. COMUNICATO – «La SSCcomunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinosall’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.

