Napoli, rinnovo di Insigne: l'entourage mette fretta al club (Di giovedì 16 dicembre 2021) La resa dei conti si avvicina sempre di più, così come la scadenza del contratto: a breve la tormentata storia tra il Napoli e Lorenzo Insigne giungerà al capitolo definitivo, quello che potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) La resa dei conti si avvicina sempre di più, così come la scadenza del contratto: a breve la tormentata storia tra ile Lorenzogiungerà al capitolo definitivo, quello che potrebbe ...

Advertising

andreastoolbox : Napoli, l'agente di Insigne sul rinnovo: 'Ancora lontani. Non si può aspettare in eterno' | Sky Sport… - AConan_Doyle : Ospina (scadenza giugno 2022) ha rifiutato le proposte di rinnovo del Napoli - gilnar76 : Modugno su Insigne: “Non sono ottimista sul rinnovo” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Christian24070 : RT @nico_bastone: Se cade il mondo mi sposto, regia di Aurelio #DeLaurentiis -Il #Napoli ha fatto 5 punti in 6 partite -#Spalletti non ne… - tutticonvocati : ??? @MichelePlastino: 'L'annuncio del rinnovo di #Sarri? Accadde la stessa cosa con ADL nel #Napoli con lui che parl… -