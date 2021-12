Napoli, novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne! (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa Napoli ci sono buone nuove per quanto riguarda la trattativa in fase di stallo tra Lorenzo Insigne e la società partenopea sul rinnovo di contratto. A svelarle è stato direttamente il Corriere dello Sport. Insigne, rinnovo, Napoli Il punto “De Laurentiis si separa di malavoglia dai suoi dipendenti. A meno che l’offerta non sia di quelle irrinunciabili, come ad esempio lo furono per Cavani e Jorginho. Perdere il capitano a zero, e magari vederlo imperversare con la maglia di una squadra italiana, non è prospettiva che lo allieta”. Queste le parole che il Corriere dello Sport ha dedicato al rinnovo tra Insigne e il Napoli. LEGGI ANCHE: Napoli, novità sul rinnovo di Insigne: le parole ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casaci sono buone nuove per quanto riguarda la trattativa in fase di stallo traInsigne e la società partenopea suldi contratto. A svelarle è stato direttamente il Corriere dello Sport. Insigne,Il punto “De Laurentiis si separa di malavoglia dai suoi dipendenti. A meno che l’offerta non sia di quelle irrinunciabili, come ad esempio lo furono per Cavani e Jorginho. Perdere il capitano a zero, e magari vederlo imperversare con la maglia di una squadra italiana, non è prospettiva che lo allieta”. Queste le parole che il Corriere dello Sport ha dedicato altra Insigne e il. LEGGI ANCHE:suldi Insigne: le parole ...

