Napoli, l’infermeria non si svuota: quattro in dubbio per la sfida col Milan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partita a campo ridotto. Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partita a campo ridotto. Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, l'infermeria non si svuota: quattro in dubbio per la sfida col #Milan ** - infoitsport : “Torna nel 2022”: Napoli, l’infermeria si ingolfa e Spalletti trema - CalcioNews24 : #Pioli recupera #Giroud ma l'infermeria del #Milan non si svuota - PalmiraWorld : @helis94 Te pensa che i tifosi del Barcellona hanno scritto di sentirsi sfigati e abbandonati da Dio x il fatto di… - 1889milan : RT @MilanNewsit: MN - Milan, la situazione in infermeria: Giroud verso il recupero con il Napoli, per Calabria qualche possibilità con l'Em… -