Napoli, infortunio Osimhen: presa l’impronta per la mascherina. Le ultime (Di giovedì 16 dicembre 2021) Osimhen corre verso il recupero dopo l’infortunio al volto. Si lavora alla mascherina, con l’impronta del viso che è stata presa Buone notizie in casa Napoli per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Osimhen. Il nigeriano è tornato a correre in campo la scorsa settimana e spera di poter rientrare almeno per l’inizio del prossimo anno. Per tornare a giocare, l’attaccante avrà bisogno di una mascherina protettiva speciale e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata presa l’impronta del viso di Osimhen così da cominciare i lavori per produrla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)corre verso il recupero dopo l’al volto. Si lavora alla, condel viso che è stataBuone notizie in casaper quanto riguarda il recupero dall’di. Il nigeriano è tornato a correre in campo la scorsa settimana e spera di poter rientrare almeno per l’inizio del prossimo anno. Per tornare a giocare, l’attaccante avrà bisogno di unaprotettiva speciale e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è statadel viso dicosì da cominciare i lavori per produrla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leices… - DiMarzio : #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime - CalcioNews24 : Buone notizie in casa #Napoli su #Osimhen - cn1926it : #Zielinski, il polacco verso il recupero: potrebbe esserci con il #Milan - Daniele20052013 : Napoli, disavventura all'aeroporto per Manolas -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio Napoli, infortunio Osimhen: presa l'impronta per la mascherina. Le ultime Si lavora alla mascherina, con l'impronta del viso che è stata presa Buone notizie in casa Napoli per quanto riguarda il recupero dall'infortunio di Osimhen. Il nigeriano è tornato a correre in campo ...

Napoli, emergenza totale per Spalletti: altro stop, a rischio per il Milan Napoli, si ferma anche Juan Jesus: azzurri nei guai Juan Jesus © LaPresseIeri pomeriggio infatti ... nelle ultime giornate, ha composto la coppia titolare con Rrahmani, visto l'infortunio di Koulibaly ...

Napoli, infortuni e tanta sfortuna, ma c’è un dato che preoccupa Napoli Calcio Live Milan-Napoli, idee chiare per Pioli Testa al Napoli in casa Milan. Lavoro a Milanello per la squadra di Pioli. Per il tecnico i dubbi di formazione sono davvero pochi ...

Milan-Napoli, la designazione arbitrale del big match Scelta la designazione arbitrare della grande sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Fischietto affidato a Davide Massa.

Si lavora alla mascherina, con l'impronta del viso che è stata presa Buone notizie in casaper quanto riguarda il recupero dall'di Osimhen. Il nigeriano è tornato a correre in campo ..., si ferma anche Juan Jesus: azzurri nei guai Juan Jesus © LaPresseIeri pomeriggio infatti ... nelle ultime giornate, ha composto la coppia titolare con Rrahmani, visto l'di Koulibaly ...Testa al Napoli in casa Milan. Lavoro a Milanello per la squadra di Pioli. Per il tecnico i dubbi di formazione sono davvero pochi ...Scelta la designazione arbitrare della grande sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Fischietto affidato a Davide Massa.