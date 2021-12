NAPOLI IN CERCA DEL COLPACCIO A SAN SIRO. LE PREVISIONI DEI MIGLIOR SITI DI SCOMMESSE IN VISTA DEL POSTICIPO DI DOMENICA SERA. (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo scontro diretto di DOMENICA SERA tra Milan e NAPOLI sarà un match delicato per entrambe le squadre. Non decisivo, come si usa dire in questi casi, ma certamente molto importante. Per buona parte del girone d’andata hanno fatto il vuoto alle proprie spalle portando avanti un ritmo forsennato in Serie A. Ora invece si trovano a giocare questa partita con il probabile obiettivo di non perdere terreno dalla nuova capolista, l’Inter. Tutte e due le squadre non stanno attraversando il proprio MIGLIORe periodo di forma: il Milan con i soli 7 punti fatti nelle ultime cinque partite, il NAPOLI ancora peggio, visto che di punti ne ha messi assieme solo 4. Gli azzurri sono in CERCA di riscatto dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ultime tre partite di campionato ed una vittoria a San ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo scontro diretto ditra Milan esarà un match delicato per entrambe le squadre. Non decisivo, come si usa dire in questi casi, ma certamente molto importante. Per buona parte del girone d’andata hanno fatto il vuoto alle proprie spalle portando avanti un ritmo forsennato in Serie A. Ora invece si trovano a giocare questa partita con il probabile obiettivo di non perdere terreno dalla nuova capolista, l’Inter. Tutte e due le squadre non stanno attraversando il proprioe periodo di forma: il Milan con i soli 7 punti fatti nelle ultime cinque partite, ilancora peggio, visto che di punti ne ha messi assieme solo 4. Gli azzurri sono indi riscatto dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ultime tre partite di campionato ed una vittoria a San ...

Advertising

napolipiucom : NAPOLI IN CERCA DEL COLPACCIO A SAN SIRO. LE PREVISIONI DEI MIGLIOR SITI DI SCOMMESSE IN VISTA DEL POSTICIPO DI DOM… - Il_Mezzogiorno : Il Teatro cerca casa di Manlio Santanelli presenta lo spettacolo Mater in scena nella Congregazione Ecce Homo di Na… - Eraclanius : Non faceva prima dire aperto a chiunque? - corrmezzogiorno : #Napoli Il ristorante cerca personale e apre alla fluidità: «Uomini, donne o non binary» - cerco_lavoro : Offerte Lavoro agente di commercio rappresentante: Si cerca agente di commercio rappresentante per tabacchi bar ris… -