Napoli | il c t del Camerun | «Ho parlato con Anguissa | ha tanta voglia di giocare in Coppa d’Africa»

Il c.t. del Camerun Conceicao ha parlato della convocazione di Anguissa per la prossima Coppa d'Africa Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di Frank Anguissa in ottica Coppa d'Africa. Anguissa – «Sappiamo che ad oggi ci sono diversi club, soprattutto europei, che stanno cercando di ostacolare le convocazioni per i loro giocatori africani. Due settimane prima della competizione ci saranno le convocazioni, ho parlato con Anguissa due settimane fa e torneremo a farlo la prossima perché comunicherò le convocazioni finali e voglio sapere come sta fisicamente e mentalmente. Ha tanta voglia di giocare in Coppa d'Africa»

