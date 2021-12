Napoli | Giuntoli già a lavoro per la prossima estate | tre gli obiettivi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mercato di riparazione è ormai alle porte. Ilperò nel corso degli anni ha più volte dimostrato di non essere molto attivo nella finestra invernale, preferendo sfruttare quella estiva per concludere le proprie trattative. E così Cristiano, pur non trascurando il mercato di riparazione in cui quest’anno dovrebbe arrivare un sostituto di L'articolo

Advertising

calciomercatoit : ? - CozzAndrea : @ViSal_Corecap @Napoli_Report @CorSport Se giuntoli facesse sta cosa sarebbe da ricovero, altro che mossa intelligente - ViSal_Corecap : @Napoli_Report @CorSport Via questo bambino con la fascia Dentro lui Sarebbe una mossa troppo intelligente per Giu… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Insigne, l'agente: 'Contatti con #Tottenham, #Inter e #Juventus? Dal 2 gennaio tutto cambierà. Mesi fa ho provato a parla… - claudioruss : #Insigne, l'agente: 'Contatti con #Tottenham, #Inter e #Juventus? Dal 2 gennaio tutto cambierà. Mesi fa ho provato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giuntoli

TRATTATIVA - 'Direi che Insigne e ilsono divisi nei tempi, nell'educazione, nei modi, nei ... ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava a. Qualcuno in società un volta mi ha ...... ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava a. Qualcuno in società una volta mi ha ... Insigne elontani? In questo momento, per i tempi, sono abbastanza lontani. Ma tutto può ...Il mercato di riparazione è ormai alle porte. Il Napoli però nel corso degli anni ha più volte dimostrato di non essere molto attivo nella finestra ...Il mercato del Napoli inizia con largo anticipo: il Ds partenopeo Cristiano Giuntoli pianifica il primo colpo in entrata ...