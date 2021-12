Napoli, centro storico Unesco: bando per il recupero degli edifici privati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell’ambito del progetto “Incentivi relativi agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro storico sito Unesco”. Con determina dirigenziale è stata indetta la procedura di selezione del gestore del fondo di garanzia per l’accesso al credito bancario da parte di soggetti privati (condomini, proprietari, aventi titolo in genere) che vogliano realizzare interventi di manutenzione, recupero o trasformazione di facciate, coperture e spazi comuni di edifici localizzati nel centro storico. Il progetto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Comune diha pubblicato ildi gara per l’affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia nell’ambito del progetto “Incentivi relativi agli interventi didelle parti comuniricadenti nelsito”. Con determina dirigenziale è stata indetta la procedura di selezione del gestore del fondo di garanzia per l’accesso al credito bancario da parte di soggetti(condomini, proprietari, aventi titolo in genere) che vogliano realizzare interventi di manutenzione,o trasformazione di facciate, coperture e spazi comuni dilocalizzati nel. Il progetto ...

Advertising

NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Centro storico Unesco, al via incentivi per recupero edifici privati ' - mattinodinapoli : Comune di Napoli, pubblicato il bando per il recupero di edifici privati in centro - ComuneNapoli : Centro storico #Unesco, al via gli incentivi per il recupero degli edifici privati. Info e bando ??… - bloomharuki : @alatussyaksha @kreidevprinz wua si mi sembra sensato! devo vedere a Napoli dove sta l'asl... spero solo che non si… - ID_inesistente : @RobertoRenga Immagino la bella tradizione della mia città, Napoli, nelle case del centro quando le signore 'calano… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli centro Meteo, le previsioni di venerdì 17 dicembre Le previsioni al Centro e in Sardegna La fascia centrale dell'Italia è protetta da un campo di alta ... Le temperature previste hanno valori massimi attesi tra i 6 di Potenza e i 14 di Palermo, Napoli e ...

'Sorry, Boys - dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze' al teatro Politeama di Napoli La rassegna rinnova il sodalizio tra il Politeama/Teatro Augusteo e Teatri Associati di Napoli/... Con il sostegno di: Operaestate Festival, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Comune di San Vito al ...

Napoli, centro storico Unesco: bando per il recupero degli edifici privati - Ildenaro.it Il Denaro Lotta al contrabbando di sigarette, BAT dona 10 auto alla Gdf di Napoli NAPOLI (ITALPRESS) – BAT Italia rinnova il suo impegno nella lotta al contrabbando di sigarette con la donazione al Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli di 10 automobili, con l’obiet ...

per il recupero di edifici privati in centro Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia per gli incentivi per il recupero edifici privati del centro storico di ...

Le previsioni ale in Sardegna La fascia centrale dell'Italia è protetta da un campo di alta ... Le temperature previste hanno valori massimi attesi tra i 6 di Potenza e i 14 di Palermo,e ...La rassegna rinnova il sodalizio tra il Politeama/Teatro Augusteo e Teatri Associati di/... Con il sostegno di: Operaestate Festival,Servizi Culturali Santa Chiara, Comune di San Vito al ...NAPOLI (ITALPRESS) – BAT Italia rinnova il suo impegno nella lotta al contrabbando di sigarette con la donazione al Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli di 10 automobili, con l’obiet ...Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia per gli incentivi per il recupero edifici privati del centro storico di ...