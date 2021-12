Musica romantica per il doppio appuntamento con il CONCERTO DI NATALE della FVG Orchestra

(Di giovedì 16 dicembre 2021) IldiFVGsegna ungratuito: diretta dal maestro Paolo Paroni e con la voce del soprano Laura Antonaz, l’si esibirà venerdì 18 dicembre alle 21.45 nella Chiesa di San Giorgio Martire (Duomo) di San Giorgio di Nogaro e martedì 21 alle 21 nel Duomo di Santa Maria Assunta di Gemona del Friuli. In simbiosi con il Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano dell’Oste, l’suonerà un repertorio di Johannes Brahms e Felix Mendelssohn-Bartholdy, due tra i maggiori compositori del periodo romantico, ideale per festeggiare il Santo. Si inizia con la terza sinfonia di Brahms, la composizione più tipica, più personale e più importante del compositore. ...

