Museo Cervi | rinasce la casa simbolo di antifascismo e Resistenza La presidente Soliani | “Raccontiamo la democrazia ai più giovani”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo quasi due anni di lavori ildedicato alla famiglia– luogodie di– si presenta con un percorso rinnovato. L’inaugurazione ufficiale sarà il 28 dicembre, giorno del 78° anniversario della fucilazione dei sette fratelli e di Quarto Camurri. Unimprontato sulla multimedialità e la tecnologia, ma ancorato alla tradizione, con l’uso di materiali antichi ed ecosostenibili, come la “terra cruda”. Arricchiscono il percorso le opere donate dagli artisti Alfonso Borghi, Mario Rosati e Costantino Morini. Tra le novità, le voci narranti degli attori Moni Ovadia, Ottavia Piccolo e Marco Rovelli. “ildi. Abbiamo fatto in modo che questo luogo potesse ...

