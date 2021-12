Msd, ok Ue ad vaccino anti-pneumococcico 15-valente in over 18 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione Europea al vaccino coniugato anti-pneumococcico 15-valente Vaxneuvance* di Msd per la prevenzione delle malattie invasive e delle polmoniti causate da Streptococcus pneumoniae in persone di età pari o superiore ai 18 anni. In virtù dell'approvazione, il prodotto potrà essere commercializzato in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La decisione della Commissione - spiega l'azienda in una nota - segue il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema, che ha esaminato i dati di 7 studi clinici randomizzati in doppio cieco che hanno valutato il vaccino coniugato anti-pneumococcico 15-valente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione Europea alconiugato15-Vaxneuvance* di Msd per la prevenzione delle malattie invasive e delle polmoniti causate da Streptococcus pneumoniae in persone di età pari o superiore ai 18 anni. In virtù dell'approvazione, il prodotto potrà essere commercializzato in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La decisione della Commissione - spiega l'azienda in una nota - segue il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema, che ha esaminato i dati di 7 studi clinici randomizzati in doppio cieco che hanno valutato ilconiugato15-...

