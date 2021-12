Mountain bike: raduno per la Nazionale Italiana a Salice D’Ulzio, i convocati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo non è stato esaltante il cammino della Nazionale Italiana di Mountain bike nel Cross Country. Gli azzurri dunque vogliono far meglio nella prossima edizione a Cinque Cerchi, quella di Parigi 2024 e stanno già iniziando a lavorare per preparare l’appuntamento transalpino. Ritiro per la squadra tricolore, guidata dal commissario tecnico Mirko Celestino, per cinque giorni Salice D’Ulzio. Le parole del collaboratore Andrea Tiberi: “L’obiettivo è quello di fare il punto di partenza per il nuovo gruppo che lavorerà in vista di Parigi 2024. Si tratta di un progetto a lungo termine. Forniremo ai ragazzi un supporto complementare rispetto a quello dei team di appartenenza. Dai test otterremo i dati per le analisi future e per gli atleti stessi. In base ai risultati ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo non è stato esaltante il cammino delladinel Cross Country. Gli azzurri dunque vogliono far meglio nella prossima edizione a Cinque Cerchi, quella di Parigi 2024 e stanno già iniziando a lavorare per preparare l’appuntamento transalpino. Ritiro per la squadra tricolore, guidata dal commissario tecnico Mirko Celestino, per cinque giorni. Le parole del collaboratore Andrea Tiberi: “L’obiettivo è quello di fare il punto di partenza per il nuovo gruppo che lavorerà in vista di Parigi 2024. Si tratta di un progetto a lungo termine. Forniremo ai ragazzi un supporto complementare rispetto a quello dei team di appartenenza. Dai test otterremo i dati per le analisi future e per gli atleti stessi. In base ai risultati ...

