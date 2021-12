Morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah: travolto da valanga (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una valanga ha travolto e ucciso Jacopo Compagnoni, guida alpina e fratello dell’ex campionessa di sci Deborah, in Valfurva (Sondrio). Compagnoni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove è Morto per i traumi subiti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unahae ucciso, guida alpina edell’ex campionessa di sci, in Valfurva (Sondrio).è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove èper i traumi subiti. L'articolo proviene da Italia Sera.

