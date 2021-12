Morto Jacopo Compagnoni | fratello di Deborah | è stato travolto da una valanga in Valfurva

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Èdopo essereda unadell’ex campionessa di sci. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, 16 dicembre, in, nella provincia di Sondrio., 40 anni, di professione guida alpina, ètrasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove è deceduto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri. Insieme a, èportato in ospedale anche un altro sciatore, illeso ma indi choc per quanto accaduto.e l’amico stavano scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - repubblica : Travolto da valanga in Valfurva durante scialpinismo, morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah. Aveva 40 anni - telodogratis : Morto Jacopo Compagnoni, il fratello di Deborah, travolto da una valanga - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Muore travolto da una valanga Jacopo #Compagnoni, fratello di Deborah Trasportato con l'elicottero all'ospedale di #Sondalo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Jacopo

Compagnoni, 40 anni, lascia due bambine: era guida alpina come papà Giorgio. La sorella Deborah 'è profondamente scossa'. Compagnoni è stato travolto e ucciso da una slavina mentre stava ...La tragedia in Valfurva.Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah, èdopo essere stato travolto da una valanga questa mattina poco prima delle 12 in Valfurva (Sondrio), in ...Checco Bruni per lo sport, I Sansoni per il cinema e Alessandra Salerno per la musica saranno premiati con il Feel Rouge Awards 2021, premio ideato da Carlo Valenti, produttore del maggiore canale tel ...Tragedia sulle montagne dell'alta Valtellina. Nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, ha perso la vita travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, fratello della pluricampionessa ...