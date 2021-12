Morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah Compagnoni. Travolto dalla valanga in Valfurva (Di giovedì 16 dicembre 2021) È Morto Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah Compagnoni. Sciatore e guida turistica si trovava nel luogo coinvolto dalla valanga in Valfurva; individuato e immediatamente soccorso, Jacopo Compagnoni è Morto in ospedale. La valanga si è staccata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu con i militari del Sagf, della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino della VI Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Jacopo Compagnoni Travolto da una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Èdella campionessa di sci. Sciatore e guida turistica si trovava nel luogo coinvoltoin; individuato e immediatamente soccorso,in ospedale. Lasi è staccata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu con i militari del Sagf, della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino della VI Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.da una ...

