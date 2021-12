Morto Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah travolto da una valanga a Valfurva (Di giovedì 16 dicembre 2021) È Morto travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah Compagnoni. Con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) quando è avvenuto il distacco. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha travolto. L’altro uomo, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112, sotto choc. Jacopo Compagnoni è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sondalo in codice rosso ed è deceduto poco dopo il ricovero. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Èda una, guida alpina di 40 anni,di sci. Con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di(Sondrio) quando è avvenuto il distacco. Laaveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha. L’altro uomo, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112, sotto choc.è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sondalo in codice rosso ed è deceduto poco dopo il ricovero. L'articolo proviene da ...

