Morto il fratello di Deborah Compagnoni, chi era Jacopo e cosa faceva (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una morte assurda, quella di Jacopo Compagnoni. Il fratello di Deborah Compagnoni è stato travolto e ucciso da una valanga che non gli ha lasciato scampo, proprio durante un’uscita in quelle montagne della Valfurva – in Alta Valtellina – che conosceva molto bene. Secondo le prime notizie riportate, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 16 dicembre. Chi era Jacopo Compagnoni fratello della campionessa di sci alpino Deborah, Jacopo Compagnoni – 40 anni – è stato una guida alpina di grande esperienza. Per questo, quanto è successo in Alta Valtellina è diventato ancora più difficile da accettare. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati tempestivi, con i medici e il soccorso alpino ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una morte assurda, quella di. Ildiè stato travolto e ucciso da una valanga che non gli ha lasciato scampo, proprio durante un’uscita in quelle montagne della Valfurva – in Alta Valtellina – che conosceva molto bene. Secondo le prime notizie riportate, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 16 dicembre. Chi eradella campionessa di sci alpino– 40 anni – è stato una guida alpina di grande esperienza. Per questo, quanto è successo in Alta Valtellina è diventato ancora più difficile da accettare. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati tempestivi, con i medici e il soccorso alpino ...

