Mondiali vasca corta, Razzetti oro nei 200 farfalla (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tre finalisti individuali, Razzetti in due gare, più i ragazzi della 4x100 stile libero e sei semifinalisti. L'Italia si presenta in gran forma all'esordio dei quindicesimi campionati Mondiali di nuoto in vasca corta, in programma fino a martedì 21 dicembre alla Ethiad Arena di Abu Dhabi. La prima medaglia d'oro made in Italy e prima medaglia mondiale nella farfalla maschile azzurra è quella di uno spettacolare Alberto "Razzo" Razzetti, che di finali ne fa due, i 200 farfalla e i 200 misti. Di entrambe è il primatista italiano. Nei 200 farfalla il poliedrico genovese allenato da Stefano Franceschi per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, campione europeo dei 200 farfalla a Kazan 2021, polverizza il suo precedente record italiano e si ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tre finalisti individuali,in due gare, più i ragazzi della 4x100 stile libero e sei semifinalisti. L'Italia si presenta in gran forma all'esordio dei quindicesimi campionatidi nuoto in, in programma fino a martedì 21 dicembre alla Ethiad Arena di Abu Dhabi. La prima medaglia d'oro made in Italy e prima medaglia mondiale nellamaschile azzurra è quella di uno spettacolare Alberto "Razzo", che di finali ne fa due, i 200e i 200 misti. Di entrambe è il primatista italiano. Nei 200il poliedrico genovese allenato da Stefano Franceschi per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, campione europeo dei 200a Kazan 2021, polverizza il suo precedente record italiano e si ...

Advertising

Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - Coninews : ?? F-E-N-O-M-E-N-A-L-E ?? Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi con 1:49.06 (nuovo record italiano ????) Alberto… - Eurosport_IT : ????? 1ª giornata dei mondiali in vasca corta: ?? Razzetti - 200m farfalla ?? Miressi, Ceccon, Zazzeri, Deplano - 4x1… - ilbassanese : Nuoto, Mondiali in vasca corta: Ceccon d'argento nella staffetta 4x100 sl - dakota_rain1986 : RT @Eurosport_IT: ????? 1ª giornata dei mondiali in vasca corta: ?? Razzetti - 200m farfalla ?? Miressi, Ceccon, Zazzeri, Deplano - 4x100 sl… -