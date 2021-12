Mondiali: Razzetti d'oro! Record italiano polverizzato. E poi è bronzo nei 200 misti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo è di Razzo. Che show nei 200 farfalla per Alberto Razzetti, genovese del 1999 di stanza a Livorno. Una gara impeccabile, perfetta, per un tempone 1'49"06, Record italiano polverizzato e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo è di Razzo. Che show nei 200 farfalla per Alberto, genovese del 1999 di stanza a Livorno. Una gara impeccabile, perfetta, per un tempone 1'49"06,e ...

Advertising

Coninews : ?? F-E-N-O-M-E-N-A-L-E ?? Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi con 1:49.06 (nuovo record italiano ????) Alberto… - Eurosport_IT : RAZZETTI CAMPIONE DEL MONDO!!!! ???????? Il 2021 azzurro non è ancora finito: Alberto Razzetti campione del mondo del… - Coninews : Nuova medaglia iridata e nuovo primato nazionale! ? Con 1:51.54 Alberto #Razzetti si prende anche il BRONZO ?? nei… - ValeRossignoli : RT @Coninews: ?? F-E-N-O-M-E-N-A-L-E ?? Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi con 1:49.06 (nuovo record italiano ????) Alberto #Razzetti si… - Marcel_Bel89 : Nuoto: Mondiali 25m; dopo oro, anche un bronzo per Razzetti -