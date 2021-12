Mondiali giovanili di vela: Federico Alan Pilloni oro nel windsurf Techno 293+ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ai Mondiali giovanili di vela a Oman Federico Alan Pilloni è matematicamente campione del mondo nel windsurf Techno 293+. Sua la vittoria finale con una giornata d’anticipo nel windsurf maschile: l’atleta del windsurfing Club Cagliari aveva già infilato una serie di risultati davvero impressionanti, basti pensare che il suo scarto è un quarto posto. Federico Alan Pilloni campione del mondo Techno 293+ Oggi è stato incoronato campione del mondo giovanile in una disciplina che da poco è stata aperta alle classi per ragazze e ragazzi (windsurfer Bic Techno 293 + e FormulaKite per il ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aidia Omanè matematicamente campione del mondo nel. Sua la vittoria finale con una giornata d’anticipo nelmaschile: l’atleta deling Club Cagliari aveva già infilato una serie di risultati davvero impressionanti, basti pensare che il suo scarto è un quarto posto.campione del mondoOggi è stato incoronato campione del mondo giovanile in una disciplina che da poco è stata aperta alle classi per ragazze e ragazzi (er Bic293 + e FormulaKite per il ...

